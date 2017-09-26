На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии (видео)
11:36, 26 сентября 2017Политика
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За одну только подпись он требовал 25 тысяч гривень.
На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии
На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
По данным следователей, он систематически требовал взятки за то, чтобы согласовать и без того законное выделение земли или же зарегистрировать частный дом. Деньги чиновник брал частями.
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Во время передачи первых 10 тысяч гривен от клиента вымогателя поймала СБУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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