На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии (видео)

11:36, 26 сентября 2017
Политика
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За одну только подпись он требовал 25 тысяч гривень.

На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

По данным следователей, он систематически требовал взятки за то, чтобы согласовать и без того законное выделение земли или же зарегистрировать частный дом. Деньги чиновник брал частями.

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Во время передачи первых 10 тысяч гривен от клиента вымогателя поймала СБУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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