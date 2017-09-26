На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии (видео)

На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

По данным следователей, он систематически требовал взятки за то, чтобы согласовать и без того законное выделение земли или же зарегистрировать частный дом. Деньги чиновник брал частями.

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Во время передачи первых 10 тысяч гривен от клиента вымогателя поймала СБУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.