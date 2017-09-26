Грузовик со сценой за 4 миллиона: в Нацгвардии заказали концертный комплекс на колесах

Военная часть Нацгвардии заказала автомобильный концернтний комплекс за 4 млн грн. По результатам тендера концертный грузовик военная часть заказала ООО «Спец-Ком-Сервис» еще 29 августа. Об этом пишут «Наши Гроши» со ссылкой на «Prozorro».

Читайте такжеProzorro похвасталось сэкономленным бюджету 31 миллиардом гривень

В частности, в состав концертного комплекса войдут:

грузовой автомобиль МАЗ 4х2 или эквивалент с кузовом-фургоном, оборудованным системами отопления и вентиляции;

прицеп-трансформер «сцена» в развернутом виде шириной 5,1 м, длиной 6,3 м (с акустическими порталами – 9,3 м), высотой до 5 м;

концертная, световая и мультимедийная аппаратура (полный перечень добавлены);

дизель-генератор с удлинителем.

В частности, гарантийный срок составляет год или 30 тыс. км пробега. Аванс предусмотрен в размере 70% на срок до трех месяцев, остальное оплатят в течение десяти дней после поставки.

Как сообщал УНИАН ранее, в 2017 году чиновники купили себе почти тысячу новеньких служебных автомобилей. В частности, право ездить на новых служебных автомобилях получили «Нафтогаз», Кабмин КГГА и еще несколько госучреждений.

Такое обновление автопарка обошлось государству в более чем полмиллиарда гривен.