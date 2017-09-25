ООН призвала Россию возобновить применение украинских законов в оккупированном Крыму

В Организации Объединенных Наций советуют Российской Федерации прекратить применение законодательства об экстремизме против крымчан за выражение взглядов относительно статуса Крыма. ООН призвал РФ возобновить применение в Крыму украинских законов.

Об этом говорится в тематическом докладе "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

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В частности, в ООН рекомендуют, чтобы Россия прекратила "применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме для криминализации свободы слова и мирного поведения, освободить всех лиц, арестованных и обвиненных за выражение оппозиционных взглядов, в частности относительно статуса Крыма".

В докладе говорится о том, что РФ должна "положить конец действиям полиции, в частности обыскам в жилищах, повесткам, задержаниям, взятию образцов ДНК, которые непропорционально нацелены на членов крымскотатарской общины".

В связи с этим, правительству РФ рекомендуется отказаться от уже существующих или воздерживаться от введения новых ограничений права крымских татар иметь свои представительные учреждения, в частности Меджлис".

Кроме того, российским властям необходимо "обеспечить доступность образования на украинском языке и предоставить возможность всем этническим общинам Крыма, в частности крымским татарам и украинцам, сохранять и развивать их культуру, традиции и идентичность, а также чтить память важных событий".

Также власти РФ "соблюдать права собственности и запрета на конфискацию частной собственности; обеспечить гарантии владения жильем крымским татарам, которые вернулись из изгнания, с помощью создания механизма, способствующего признанию их имущественных прав".

В ООН советуют российскому правительству "прекратить практику ретроактивного применения уголовного законодательства к деяниям, совершенным до оккупации Крыма, и воздерживаться от использования правоохранительных органов и системы правосудия в качестве инструментов политического давления и запугивания оппонентов".

Также в докладе говорится о необходимости поддержания свободы передвижения в Крым и из Крыма, и прекращении депортации жителей Крыма по миграционным правилам Российской Федерации.