Нардепу Довгому сообщили о подозрении в преступлении

Народному депутату Украины Олеся Довгому вручили уведомление о подозрении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сегодня пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Прокурор города Киева Роман Говда во исполнение поручения Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в пятницу, 22 сентября, вручил уведомление о подозрении народному депутату Украины Олесю Довгому», - сообщила она.

Народный депутат Украины подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время исполнения им полномочий заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета.

В результате указанных действий незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжелыми последствиями.

Как сообщал УНИАН ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Жуков Остров" общей площадью 44,25 га. Довгий отвергает все обвинения.

11 июля Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности.

21 сентября Холодницкий сообщил, что направил в Генпрокуратуру представление на объявление подозрения Довгому.