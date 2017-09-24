Украинские силы не причастны к покушению на одного из лидеров сепаратистов в Донецке - МВД

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявляет, что украинские силы не причастны к покушению на одного из лидеров группировки «ДНР» Александра Тимофеева, которое произошло в оккупированном Донецке 23 сентября.

По его словам, сообщения российских и сепаратистских СМИ об «украинском следе» в покушении является «очередным фейком».

«Ради оправдания своего прямого участия в попытке убийства возможного конкурента в результате внутренних разборок, главарь российско-террористической банды «ДНР» Захарченко и его приспешники, прогнозируемо прибегают к откровенным попыткам ввести в заблуждение всех и вся. Выглядит все это топорно и очень неуклюже. Конечно и традиционно, очередные предназначеные «укродиверсанты», под пытками на камеры видимо признают «свою вину». Хотя привлечение актеров для этого спектакля также вполне возможно», – написал Шкиряк в Facebook 24 сентября.

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Накануне были разные данные о состоянии Тимофеева после подрыва автомобиля. Издание «Новости Донбасса» со ссылкой на источники группировки «ДНР» заявляло, что для оказания помощи Тимофееву вызвали врача из российского Ростова-на-Дону, поскольку его состояние не позволяет транспортировать его в Россию.

В то же время в «министерстве доходов» группировки «ДНР» сообщили, что Александр Тимофеев «жив и здоров».

24 сентября сайты сепаратистов распространили видео с Тимофеевым, якобы записанное после нападения на него. На видео он критикует действия украинской власти, но подтверждения того, что ролик записан именно после покушения – нет.

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что Александр Тимофеев по кличке «Ташкент» присоединился к боевикам «ДНР» весной 2014 года. Он воевал в «Оплоте», в частности, за Донецкий аэропорт.