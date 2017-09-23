"Остался на бобах": в СНБО заявили о попытке российского пранкера от имени Турчинова связаться с Волкером

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют, что спецслужбы Российской Федерации посредством пранкера, который выдавал себя за Александра Турчинова, пытались связаться со специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

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«Вчера от имени секретаря СНБО Александра Турчинова российский пранкер пытался связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что российский пранкер остался «на бобах».

«В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель - попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене», - отметили в СНБО.