На фоне хаоса в Белом доме Скарамуччи стал жертвой пранкера

Пранкер из Великобритании раздобыл почту нескольких чиновников Белого дома и решил подшутить над ними и выдать себя за других сотрудников администрации Трампа. Сначала он делился избранными местами из переписки в Twitter, а затем подробно рассказал о беседах с чиновниками и своих мотивах CNN, пишет Meduza.

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Жертвой пранкера стал, в частности, Энтони Скарамуччи, бывший финансист, который всего 10 дней продержался на посту директора по коммуникациям Белого дома. Пранкер написал ему письмо от имени бывшего главы администрации Трампа Райнса Прибуса, причем сразу через день после отставки чиновника. Известно, что Прибус был против назначения Скарамуччи и полгода не давал Трампу назначить финансиста с Уолл-стрит на какой-либо пост в администрации. Вскоре после назначения Скарамуччи обозвал Прибуса "параноидальным шизофреником", а уже 31 июля самого Скарамуччи уволили.

В переписке со Скарамуччи пранкер, изображая Прибуса, написал личное сообщение, в котором бывший глава администрации Белого дома обвиняет финансиста в вероломстве и отмечает, что последние события в администрации Трампа «дьявольские и болезненные». Скарамуччи в ответ сказал, что Прибус знает о своих проступках и должен извиниться, и предложил прочитать «Отелло» Шекспира.

Также пранкеру удалось в разговоре со Скарамуччи выдать себя за будущего посла в Москве Хантсмана. Лже-дипломат спросил, чья голова покатится первой, Прибуса или Стива Бэннона (другого советника Трампа, о котором Скарамуччи также нелестно отзывался). Бывший финансист ответил, что не поздоровится обоим, а также настоятельно предложил встретиться.

В перписке с будущим послом США в России Джоном Хантсманом от лица сына Дональда Трампа Эрика пранкер предположил, что Трамп должен сняться обнаженным по пояс на коне, как Путин.

В Белом доме признали факт общения пранкера с чиновниками и заявили, что серьезно относятся к подобным инцидентам и тщательно их расследуют. Сам пранкер в разговоре с CNN признался, что не собирается с помощью своих действий добыть какие-то секретные данные, а просто пытается всех повеселить.

Как сообщал УНИАН, Прибуса Трамп уволил с поста главы аппарата Белого дома 28 июля. Назначенный на его место генерал Джона Келли уволил Скарамуччи. Трамп утром 31 июля написал в Twitter, что "в Белом доме нет никакого хаоса".