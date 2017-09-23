Украина откроет новое Генконсульство в Канаде

В столице канадской провинции Альберта, в городе Эдмонтон, вскоре появится Генеральное консульство Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Мы обсудили дальнейшее укрепление межличностных связей между нашими людьми. В частности, мы согласились открыть Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне, ведь в Альберте проживает 340 тысяч украинцев. Мы хотим сделать все возможное для сближения наших государств», - отметил президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что несмотря на то, что во времена экономии важна каждая копейка, были определены наиболее приоритетные направления использования средств украинских налогоплательщиков и принято решение открыть консульство.

Он подчеркнул, что открытие нового дипломатического представительства Украины в Канаде «значительно облегчит бизнес-контакты с украинской общиной».