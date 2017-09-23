Украина и Канада могут улучшить партнерство в сфере безопасности и обороны - Порошенко

Президент Петр Порошенко во время переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо представил видение Украины относительно улучшения партнерства в сфере безопасности и обороны новыми инициативами. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Сегодня я представил видение Украины того, как мы можем улучшить партнерство в сфере безопасности и обороны новыми инициативами», - сообщил Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров.

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Глава украинского государства напомнил, что в начале этого года было подписано двустороннее Соглашение об оборонном сотрудничестве, которое облегчает наше сотрудничество в военной сфере. Также в этом году правительство Канады продлило операцию UNIFIER (тренировочная миссия – ред.), которая предполагает постоянное обучение канадскими инструкторами наших Вооруженных Сил.

«Я считаю, что имея такую хорошую основу, настало время двигаться вперед», - убежден Петр Порошенко.

Порошенко поблагодарил Трюдо и правительство Канады за стойкую и непоколебимую позицию по поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, в условиях продолжающейся российской агрессии.

«Такая принципиальная позиция наших союзников и партнеров, продолжение политического и санкционного давления, такое лидерство на международной арене, которое показывает Канада, имеет решающее значение для остановки войны, которая ведется Москвой с целью силового изменения границ Европы», - подчеркнул президент.

По словам Петра Порошенко, благодаря председательству в G7 Канада может сыграть еще более важную роль в обеспечении мира и стабильности в Украине и Европе. «Мы видим, что платформа G7 также содействует усилиям международной группы друзей по деоккупации Крыма. Я считаю, что Канада вполне подходит для этой роли, поскольку Крым – прежде всего, касается прав и свобод человека», - отметил он.

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Президент также подчеркнул, что дипломатические усилия должны быть подкреплены сильной оборонной и экономической устойчивостью Украины.

В свою очередь, Джастин Трюдо, отвечая на вопрос о военной помощи, отметил, что есть перечень и механизмы для воплощения общих задач. «Мы будем оставаться навсегда с Украиной относительно борьбы с незаконной агрессией России против Украины и с усилиями России по дестабилизации Украины. Мы боремся с этим», - подчеркнул премьер-министр Канады.

Он также напомнил, что Канада помогает инструкторами, которые тренируют украинских военных и передают свой опыт.