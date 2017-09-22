Нардепы жалуются на журналистов в столовой ВР: они портят им аппетит (видео)

Журналисты, которые обедают в столовой Парламента, портят депутатам аппетит.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Депутаты недовольны совместными обедами с журналистами. Все потому, что те, мол, портят депутатскую репутацию, обнародовав цены и ассортимент парламентского буфета.

На входе в депутатской столовой висит объявление о том, что съемка запрещена. Касается оно журналистов, которые интересуются тем, что и за сколько едят народные избранники.

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"Журналисты портят депутатам аппетит" - именно такой вопрос обсуждается на заседании регламентного комитета ВР. При этом депутаты еще жалуются, что журналисты якобы перекручивают информацию о ценах, хотя еда подорожала вдвое.

Большинство депутатов поддерживают эту идею и говорят, что люди с камерами в столовой мешают им нормально есть.