Штепа снова в суде Харькова: сегодня там заслушают свидетелей с ее стороны (видео)

Одиозная экс-глава Славянска Неля Штепа вновь прибыла в суд.

Как говорится в сюжете ТСН, экс-мэр Славянска, которую накануне отпустили из СИЗО под домашний арест, прибыла на очередное заседание в Ленинский суд города Харьков. Сегодня там должны слушать свидетелей именно с ее стороны.

В изоляторе Штепа провела больше 3 лет, и ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Неля Штепа прибыла в суд в сопровождении невестки. При этом электронного браслета ни на руках, ни на ногах не было видно.

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По данным ТСН, Штепа после выхода из СИЗО зарегистрировалась в Славянском отделении полиции.

Главной интригой сегодняшнего заседания является обоснование решения суда относительно изменения меры пресечения Штепе, ведь пока объяснений по этому поводу не было. При этом, как отмечает корреспондент телеканала, статьи УК, по которым обвиняют экс-мэра Славянска, не предусматривают другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей.