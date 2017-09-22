"Короткая юбка, декольте?": нардеп о дресс-коде в Раде (видео)

Нардеп Юрий Береза не видит проблемы в вопросе одежды журналистов, работающих в парламенте. Об этом он сообщил в комментарии в кулуарах Рады, передает Цензор.НЕТ.

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Депутат отметил, что журналисты ему не мешают работать, а вопрос дресс-кода является субъективным. "Все зависит от воспитания журналиста. Кто как себя ощущает. Каждый человек имеет право на самовыражение", - заявил нардеп.

Отвечая на вопрос, мешают ли ему короткие юбки и декольте, Береза отметил, что это его не отвлекает от работы.

"Мы уже жили в стране под названием Советский Союз, где говорили, кто и как должен одеваться, как голосовать и кого любить", - добавил нардеп.

Ранее народный депутат Надежда Савченко появилась в Верховной Раде в новом образе. Она была одета в штаны и куртку цвета хаки, а также обута в берцы.