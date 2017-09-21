"Комбат-батяня" в Раде: Савченко удивила новым нарядом (фото)

14:48, 21 сентября 2017
Политика
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Пользователи соцсетей удивлены таким нарядом нардепа, говорят, что в Раде необходимо ввести дресс-код.

Савченко пришла в Раду в одежде цвета хаки / фото twitter.com/VasylKrutchak

Народный депутат Надежда Савченко появилась в Верховной Раде в новом образе. Фото в своем Twitter разместил журналист Василий Крутчак.

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Савченко была одета в штаны и куртку цвета хаки, а также обута в берцы. "Комбат-батяня", - так подписал снимки Савченко журналист.

фото twitter.com/VasylKrutchak

Как сообщал УНИАН, ранее нардеп Юлия Тимошенко предстала в новом образе во время встречи с руководителем программы Европарламента Пэтом Коксом. На снимках лидер "Батькивщины" с распущенными волосами.

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Теги: #Савченко в Раде#новый образ Савченко#одежда Савченко