Дело против председателя ЦИК Охендовского приостановили: у него не нашли особняка, о котором рассказывали СМИ

Следователи САП не нашли у главы ЦИК Михаила Охендовского поместье, о котором писала пресса. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий в эфире 1+1, пишет ТСН.

По словам Холодницкого, сейчас производство против Охендовского приостановлено в связи с выполнением международных правовых поручений, которые необходимы для завершения досудебного расследования.

"Когда мы объявили подозрение, первое, что мы начали делать, это искать этот особняк и доказывать, что он принадлежит этому человеку. Красивая картинка в передачах, но следствие прокурорам доказательств, что это имение принадлежит Охендовскому, не предоставило", - сказал руководитель САП.

Как сообщал УНИАН ранее, по мнению детективов Антикоррупционного бюро, дело относительно председателя ЦИК Михаила Охендовского имеет достаточно доказательств для передачи его в суд. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"По мнению детективов антикоррупционного бюро, по моему мнению, дело в отношении Центральной избирательной комиссии достаточно доказательств для передачи дела в суд для рассмотрения по существу. Но было принято другое решение: было остановлено производство до получения ответа на запрос о международной правовой помощи. Надеюсь, что после получения этого ответа будет решение окончательно принято", – сказал он.