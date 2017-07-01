Дело против Охендовского готово для передачи в суд - Сытник

По мнению детективов Антикоррупционного бюро, дело относительно председателя ЦИК Михаила Охендовского имеет достаточно доказательств для передачи его в суд.

Об этом в эфире "5 канала" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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"По мнению детективов антикоррупционного бюро, по моему мнению, дело в отношении Центральной избирательной комиссии имеет достаточно доказательств для передачи дела в суд для рассмотрения по существу. Но было принято другое решение: было остановлено производство до получения ответа на запрос о международной правовой помощи. Надеюсь, что после получения этого ответа решение будет окончательно принято", – сказал он.

Кроме Охендовского, будут и другие подозреваемые по делу "черной бухгалтерии", добавил глава НАБУ.

"Никто не знает истинных объемов так называемой "черной бухгалтерии". То есть у нас есть определенные документы, которые были переданы генералом СБУ Трепаком: это там десятая или сотая часть этих "черновых" записей, мы этого не знаем... основная часть этих фактов расследуется в управление Горбатюка, и поэтому было принято решение об объединении этих расследований. Поэтому, я думаю, что ряд подозреваемых будут реализованы в этом производстве", – пояснил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

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Охендовскому было сообщено о подозрении в получении взяток в особо крупных размерах, а именно средств из "черной кассы" Партии регионов. Общая сумма взяток, инкриминируемых подозреваемому, составила 161 тыс. 698 долл.

В НАБУ сообщили, что достоверность подписей Охендовского в «черной бухгалтерии» Партии регионов показали две экспертизы, проведенные экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

В то же время председатель ЦИК заявляет о своей невиновности и выражает уверенность, что дело против него «развалится».