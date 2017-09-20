Порошенко встретился с вице-президентом США перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству (фото)

17:43, 20 сентября 2017
Политика
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Порошенко провел "очень позитивную встречу" с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Ники Хейли.

Сегодня Порошенко примет участие в заседании Совбеза ООН по вопросам миротворчества / фото Святослав Цеголко, Facebook

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Ники Хейли перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

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«Очень позитивная встреча с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Ники Хейли перед заседанием Совбеза ООН по вопросам миротворчества», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. По его словам, необходимо ввести на Донбасс миротворческую миссию ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

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Теги: #миротворцы ООН на Донбассе#Порошенко в ООН