Порошенко встретился с вице-президентом США перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству (фото)

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Ники Хейли перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

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«Очень позитивная встреча с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Ники Хейли перед заседанием Совбеза ООН по вопросам миротворчества», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. По его словам, необходимо ввести на Донбасс миротворческую миссию ООН с мандатом Совета безопасности ООН.