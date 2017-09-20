Одна из ведущих партий Британии выступает за сохранение тесных отношений с Украиной после Brexit

Либеральные демократы Великобритании считают, что после Brexit со странами Восточного партнерства, к которому принадлежит и Украина, должны оставаться тесные отношения.

Об этом в среду в Брюсселе во время встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом (Jüri Ratas) сказала член Палаты Лордов Великобритании, вице-президент Партии либеральных демократов, баронесса Рус Скотт (Ros Scott), отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН относительно возможного влияния Brexit на отношения Великобритании со странами политики Восточного партнерства, к которой относится и Украина.

Скотт констатировала, что на сегодняшний день никто не может сказать, каким будет влияние выхода Великобритании на отношения со странами Восточного партнерства. "Я не уверена, что обсуждение влияния на Восточное партнерство в деталях даже началось обсуждаться правительством", - отметила она.

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При этом политик выразила убеждение, что одна из задач либеральных демократов в Великобритании, которые "понимают Европу лучше всех", - гарантировать, что этот вопрос не будут отсутствовать в повестке дня, "несмотря на то, в какой форме в будущем произойдет Brexit".

"Мы должны продолжать быть полностью вовлеченными в это партнерство", - считает Скотт.