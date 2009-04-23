ПР требует повысить минимальную зарплату, а то будет как в 2008-м

Партия регионов требует от правительства пересмотреть минимальную зарплату и прожиточный минимум в сторону увеличения.

Об этом заявил член парламентской фракции Партии регионов, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ, сообщает пресс-служба народного депутата.

«Партия регионов настаивает на рассмотрении антикризисной программы действующего правительства вместе с изменениями в госбюджет на 2009 год, основанными на реальных показателях», - подчеркнул М.ПАПИЕВ.

Он пояснил, что в законе о госбюджете на 2009 год зафиксировано, что Кабинет министров по результатам выполнения госбюджета в январе-апреле текущего года должен внести до 1 мая текущего года изменения в главный финансовый документ страны, взяв обязательство по установлению минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для работоспособных лиц.

«Поскольку прожиточный минимум в действующем законе о госбюджете заморожен, а, по данным, опубликованным на сайте Минтруда, его фактический размер для работоспособных лиц составляет 841 гривну в ценах марта, соответственно нужно пересмотреть и минимальную зарплату, и прожиточный минимум в сторону увеличения», - считает народный депутат.

В этой связи, М.ПАПИЕВ отметил, что правительство утвердило нереальный бюджет на текущий год. «Такая же история была и с бюджетом на 2008 год, принятым под обязательство правительства внести поправки до марта. В результате они были внесены в июле, но ни один из показателей, заложенных при формировании бюджетных макроэкономических показателей 2008 года, не был выполнен. А это - заниженные зарплаты, пенсии, социальные выплаты», - констатировал М.ПАПИЕВ.

«Поэтому Партия регионов в который раз требует от Кабинета министров в корне изменить бюджетную политику и внести на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2009 год с реальными цифрами вместе с реальной антикризисной программой действий правительства», - резюмировал народный депутат.