В Кремле отреагировали на видео Фримена о "шпионе Путине": актер "стал жертвой эмоциональной перегрузки"

13:15, 20 сентября 2017
Политика
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В Кремле заявили, что к заявлению голливудского актера "вряд ли можно относиться серьезно".

Морган Фриман призвал Трампа защитить демократию в мире и США от России / фото facebook.com/MorganFreeman

В Кремле считают, что голливудский актер Морган Фримен, призвавший защищаться от России, «стал жертвой эмоциональной перегрузки», которая «со временем проходит».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей. И они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит», - заявил Песков.

По его мнению, к таким заявлениям «вряд ли можно относиться серьезно, потому что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер».

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Как сообщалось, обладатель «Оскара» Морган Фримен записал видеоролик, в котором призвал президента США Дональда Трампа защитить демократию в мире и США от России.

Запись опубликована на странице некоммерческой неправительственной организации «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia, CIR) в Twitter.

«Многие поколения сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фримен объясняет план России по подрыву США», - говорится в подписи к ролику.

«На нас напали. Мы ведем войну. Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный крахом своей Родины, замышляет месть. Пользуясь хаосом, он прокладывает себе путь по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем нацелился на своего заклятого врага - Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ, которым он есть, он тайно использует кибероружие для атак на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лживой информации, он убеждает людей в демократических обществах перестать доверять их СМИ, их политическим процессам и даже их соседям. И он выигрывает. Этот шпион - Владимир Путин. И это не киносценарий», - сказал Фримен.

Актер призвал Трампа выступить с обращением к американцам и признать вмешательство РФ в президентские выборы в 2016 году. Также Фримен считает, что Трамп должен дать следователям указание использовать все доступные ресурсы для проведения расследования, чтобы выяснить, как именно это произошло.

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