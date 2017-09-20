Апелляционный суд Киева разрешил задержать скандального экс-судью Киреева, который судил Тимошенко

Апелляционный суд города Киева дал разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева для избрания ему меры пресечения. Соответствующее решение приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева вчера, 19 сентября, сообщает пресс-служба суда.

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Таким образом, суд удовлетворил жалобу прокурора на постановление следственного судьи Деснянского районного суда города Киева от 5 июля 2017 года об отказе в удовлетворении ходатайства Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на задержание экс-судьи Киреева.

"Постановить новое решение, которым ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Киреева Р.В. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей - удовлетворить", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2014 года Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск судью Печерского райсуда Киева Родиона Киреева, который вынес неправосудный приговор по «газовому» делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Экс-судья находится в категории лиц, которые "скрываются от органов прокуратуры". Статья, по которой он обвиняется, - ст.375 ч.2 (в 375 - Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Отмечается, что мера пресечения не применялась. Кроме того, сообщалось, что Киреев исчез в Киеве 2 июля 2014 года.

18 января 2016 года Президент Украины Петр Порошенко уволил Родиона Киреева с должности судьи Печерского райсуда Киева. Как сообщали в пресс-службе президента, Киреев, по заключению Высшего совета юстиции, при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко необоснованно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы. Эти действия судьи Киреева привели к нарушению основополагающего права человека на свободу и послужили основанием для вынесения Европейским судом решения против Украины, что причинило вред авторитету судебной власти и государства Украина.