Порошенко освободил от должностей четырех судей, среди которых - скандальный Киреев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Киреев, по заключению Высшего совета юстиции, при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко Киреев безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, чем допустил самовольное и незаконное лишение ее свободы.

Эти действия судьи Киреева привели к нарушению основополагающего права человека на свободу и послужили основанием для вынесения Европейским судом решения против Украины, что нанесло вред авторитету судебной власти и государству Украина. Указанное решение вызвало значительный общественный резонанс. В Высшую квалификационную комиссию судей поступило более 800 жалоб от граждан.

Также уволена судья Червонозаводского районного суда Харькова Елена Васильева, по решениям которой были привлечены к административной ответственности участники акций протеста 19 февраля 2014 года в Харькове. Тогда активисты-«майдановцы» Голубев и Воронцов, участвовавшие в блокировании ворот Академии внутренних войск, получили по 15 суток административного ареста каждый.

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Виталий Литвинов освобожден от должности судьи Оболонского районного суда Киева за необоснованное решение относительно активиста Евромайдана в январе 2014 года. Александр Кравцов неправомерно содержался под стражей с 23 января по 23 марта 2014 года. Кроме этого, по информации Высшей квалификационной комиссии судей, за период март-август 2014 года в отношении судьи Литвинова открыто три дисциплинарных дела по обращениям по его решениям в отношении участников массовых акций в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го.

Также президент уволил судью Ленинского районного суда Луганска Алексея Золотарева, который в феврале 2013 года принял четыре неправовых решения относительно права собственности на трубопроводы, находящиеся на землях Славяносербского, Сватовского и Белокуракинского районов Луганской области. Вследствие частичного демонтажа трубопроводов произошло разрушение мелиоративной системы. Общая длина трубопроводов, выбывших из государственной собственности и собственности третьих лиц на основании незаконных судебных решений судьи Золотарева, составляет 37,7 километров.

С предложениями об освобождении от должностей судей к президенту обратился Высший совет юстиции по итогам проверок, которые проводилась в соответствии с Законом Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине».