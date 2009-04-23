Заслуги Азарова признали в стране, где «много диких обезьян»
15:53, 23 апреля 2009Политика
2444
Регионалу дали Большой Крест
Азаров стал кавалером бразильского Ордена Рио-Бранко и награжден крестом
Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Ренато Л.Р. МАРКЕС передал народному депутату, члену парламентской фракции Партии регионов Николаю АЗАРОВУ диплом о принятии в Орден Рио-Бранко.
Об этом сообщает пресс-служба Н.АЗАРОВА на официальном сайте Партии регионов.
Также посол поздравил Н.АЗАРОВА «с награждением Большим Крестом «Ордена Рио-Бранка», что было утверждено соответствующим Декретом Президента Федеративной Республики Бразилия».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter