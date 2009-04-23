Заслуги Азарова признали в стране, где «много диких обезьян»

Азаров стал кавалером бразильского Ордена Рио-Бранко и награжден крестом

Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Ренато Л.Р. МАРКЕС передал народному депутату, члену парламентской фракции Партии регионов Николаю АЗАРОВУ диплом о принятии в Орден Рио-Бранко.

Об этом сообщает пресс-служба Н.АЗАРОВА на официальном сайте Партии регионов.

Также посол поздравил Н.АЗАРОВА «с награждением Большим Крестом «Ордена Рио-Бранка», что было утверждено соответствующим Декретом Президента Федеративной Республики Бразилия».