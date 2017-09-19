РосСМИ пытались скрыть ракетный залп боевого вертолета по зрителям учений "Запад-2017" - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что российские СМИ пытались скрыть ракетный залп боевого вертолета по зрителям стратегических командно-штабных учений ВС России и Республики Беларусь «Запад-2017».

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Как сообщает пресс-служба СНБО, он сказал: «Российские СМИ пытались скрыть ракетный залп боевого вертолета по зрителям учений «Запад-2017».

«Российские медиаресурсы также пели громкие дифирамбы применению на учениях новых танков Т-90 М и Т-80 БВМ, которые выполняли исключительно пассивную, рекламную функцию», - добавил Турчинов.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.