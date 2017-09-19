Нардепы отказались завтра работать полный день, чтобы рассмотреть все поправки к судебной реформе

Народные депутаты не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия работать завтра до завершения рассмотрения всех поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

Читайте такжеВР рассматривает поправки к судебной реформе в присутствии всего 120 депутатовКак передает корреспондент УНИАН, в первый раз за такое предложение проголосовал 171 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Во время второго голосования - 179 с 342 народных депутатов.

По средам депутаты работают только на утреннем заседании - с 10.00 до 14.00. Предложение председателя парламента заключалась в том, чтобы они не завершали работу, пока не рассмотрят все поправки.

Спикер подчеркивал, что это дало бы возможность в четверг перейти к рассмотрению пенсионной реформы и законопроекту о кибербезопасности.

Как известно, в законопроект в рамках судебной реформы подано 4383 поправки. На сегодняшний день депутаты полностью рассмотрели поправки в Хозяйственный процессуальный кодекс - 1251. Теперь парламент перешел к рассмотрению поправок в Гражданский процессуальный кодекс, которых насчитывается 1335.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, уже третий пленарный день, который в парламенте отвели на рассмотрение поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№6232).

Законопроектом №6232, в частности, устанавливается, что в судах функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Она обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Исковые и другие заявления, жалобы и другие процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, в порядке их поступления подлежат обязательной регистрации в системе в день поступления документов.

Определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется системой в порядке, определенном кодексами (автоматизированное распределение дел).

При голосовании за законопроект в первом чтении изменениями в законы Украины «Об исполнительном производстве», «О банках и банковской деятельности» одновременно с соответствующими изменениями в процессуальные законы предлагалось ввести систему автоматизированного ареста средств, которая, как отмечалось, должна была дать возможность обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя.

В то же время при рассмотрении законопроекта во втором чтении председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич сообщил, что из документа было изъято положение об автоматическом аресте средств. По его словам, также было учтено предложение не увеличивать ставки судебного сбора, а институт электронного судопроизводства предлагается вводить только через год после того, как закон вступит в силу, чтобы было время на надлежащую подготовку к внедрению этого института.

Среди прочего, в частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины, определяются особенности производства по типичным и примерным делам. Законопроектом также определяются основания проведения урегулирования спора с участием судьи, которое проводится по согласию сторон до начала рассмотрения дела по существу. Кроме того, в законопроекте говорится о порядке рассмотрения дел Верховным судом.