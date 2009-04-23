Тигипко не прочь пойти в Президенты

Экс-министр экономики, сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете Министров Украины, Сергей Тигипко в интервью Радио Свободапрокомментировал информацию относительно возможности своего участия в будущей президентской кампании.

“Что касается темы, то я могу сказать, что мне действительно поступили предложения. И могу сказать, что не только от одной партии, чтобы я вернулся в политику.

Не нравится мне то, что происходит в стране. Не хочу наблюдать, хочу на это влиять. Поэтому абсолютно возможны такие варианты.

Что касается конкретного предложения, то в ближайшее время соберется политсовет, я с ними встречусь и после этого буду определяться” – сказал Тигипко.

При этом отметил, что не намерен быть техническим кандидатом.

“Если человек возвращается в политику, то не для того, чтобы быть техническим кандидатом. Я точно, если буду возвращаться, то не буду техническим кандидатом. Пройдет время и оно покажет, кто технический, а кто нет”.