Премьер Болгарии хочет отменить санкции против РФ во время председательства в Совете Европы
В первой половине 2018 года Болгария будет председательствовать в Совете Европы, и в это время будет пытаться добиться отмены антироссийских санкций.
Болгария будет добиваться отмены санкций против России в 2018 году.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает «Эспрессо ТВ» со ссылкой на Bgnes.
Он сообщил, что Болгария будет работать над отменой санкций против России во время председательства в Совете Европы в следующем году. В это время Болгария будет возглавлять Совет Европы.
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"Мы должны работать политически, дипломатически, чтобы во время нашего председательства (в первой половине 2018 года, - ред.) были отменены санкции, чтобы спало напряжение между Европой и Россией. Не знаю, успеем ли решить эту очень сложную задачу, но будем пробовать ", – сказал Борисов.