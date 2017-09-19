Премьер Болгарии хочет отменить санкции против РФ во время председательства в Совете Европы

Болгария будет добиваться отмены санкций против России в 2018 году.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает «Эспрессо ТВ» со ссылкой на Bgnes.

Он сообщил, что Болгария будет работать над отменой санкций против России во время председательства в Совете Европы в следующем году. В это время Болгария будет возглавлять Совет Европы.

Читайте такжеСанкции против России будут действовать до возвращения Крыма Украине - Волкер

"Мы должны работать политически, дипломатически, чтобы во время нашего председательства (в первой половине 2018 года, - ред.) были отменены санкции, чтобы спало напряжение между Европой и Россией. Не знаю, успеем ли решить эту очень сложную задачу, но будем пробовать ", – сказал Борисов.