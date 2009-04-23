Ющенко о народе, политиках и своем политическом завещании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что лишь народ, а не политики, поддержит предложенные им изменения к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня политики не заинтересованы во внесении таких изменений в Конституцию Украины, которые сформировали бы новый баланс власти и отмежевали бы партии от формирования государственных институтов.

«Поэтому я убежден, что больше всего в новой редакции Конституции заинтересованы 47 млн. человек (украинцев – УНИАН). Это их Конституция», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что нынешние политики не поддерживают необходимых изменений.

Президент детально рассказал об изменениях, которые он хотел бы видеть в Конституции, в том числе и об усилении роли местного самоуправления, введении двухпалатного парламента, и попросил журналистов донести содержание и логику этих изменений до всего украинского народа.

«Я откровенно хочу сказать. Это как мое политическое завещание – если мы не сделаем демократическую европейскую активную Конституцию, которая сформирует противовесы власти, мы получим колоссальные риски по прохождению демократического процесса», - сказал Президент.

В то же время на вопрос журналистов, не означают ли его слова о политическом завещании то, что он не будет участвовать в следующих президентских выборах, В.ЮЩЕНКО ответил: «Иду. Это так ясно, очевидно».

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» и определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

В проекте новой Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будет состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборов главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.

Также он предлагает провести президентские выборы 17 января 2010 года, а парламентские - через шесть месяцев со дня вступления в силу новой Конституции.