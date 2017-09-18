Законопроект о реинтеграции Донбасса может быть представлен после возвращения Порошенко из США

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко не исключает, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен после возвращения президента Украины Петра Порошенко из Соединенных Штатов Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопрос, когда в парламент будет внесен законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Он готов ... Надо определиться с параметрами миротворческой миссии. Этот законопроект прошел полное обсуждение с нашими европейскими партнерами. Президент Украины поедет, будет разговаривать с представителями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, с президентом Трампом", - сказала Луценко.

Читайте такжеЗамминистра объяснил, почему России придется скоро уйти с Донбасса

Она выразила мнение, что вопрос, каким образом и на каких условиях вводить миротворческую миссию, также может стать частью этого законопроекта.

Так, отметила депутат, пока по этому последнему вопросу не будут проведены консультации, можно считать, что закон готов на 99,9%.

"Если возникнет возможность использовать международные соглашения и под них завести миротворческую миссию, этот закон будет подан без этого пункта. Если будет необходимость внести введение миротворческой миссии дополнительным пунктом закона, - он будет внесен туда, а потом будет представлен Верховной Раде", - объяснила Луценко.

Она подытожила, что этот вопрос является той одной сотой процента, которая не дает президенту возможности внести этот законопроект на рассмотрение парламента. "Но думаю, что после возвращения (из США - УНИАН) этот законопроект будет представлен. Это единственный момент", - добавила представитель президента.