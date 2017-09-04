В законе о деоккупации Донбасса осталось решить один вопрос - И. Луценко

Законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен на 99%, но есть вопросы о включении в него вопроса о миротворцах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам на брифинге представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Очень много вопросов от народных депутатов стояло по поводу закона о реинтеграции Донбасса - этот законопроект готов на 99%. И единственный момент, который сейчас проговаривается, это включение в этот законопроект миротворцев или миссии миротворцев, которые могут быть предложены, и о чем президент Украины будет говорить в своем выступлении на генеральной ассамблее ООН, куда он поедет во второй половине сентября», - отметила Луценко.

Она считает, что после консультаций «с нашими партнерами из «нормандского формата» такой пункт в договор (речь идет о законопроекте - УНИАН) будет включен и представлен на рассмотрение Верховной Рады».

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Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Александр Турчинов в черни 2017 года заявлял, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики в отношении их освобождения. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

20 июня Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне сообщил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерам Украины.

А лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что положения законопроекта по реинтеграции Донбасса в ближайшее время будут вынесены на обсуждение общественности.