Российская сторона пообещала допустить сегодня к Грибу украинского консула
По словам отца незаконно задержанного украинца, в пятницу 19-летнего украинца вывозили в какое-то медицинское учреждение.
Российская сторона пообещала, что сегодня допустит к незаконно задержанному в России 19-летнему гражданину Украины Павлу Грибу украинского консула.
Об этом заявил его отец Игорь Гриб в эфире «112 Украина».
«Сегодня якобы уже российская сторона обещала допустить к Павлу наших консулов, и я ожидаю информации из России», - сказал он.
Отец Гриба отметил, что в настоящее время он не имеет информации о состоянии здоровья сына.
«В пятницу, как нам известно, его вывозили в какое-то медицинское учреждение - что там ему делали, мы не знаем, к сожалению», - добавил он.
Он также сообщил, что адвокат Павла пока не знает сути предъявленных ему обвинений.
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Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.
Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец выехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).
7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.
В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу.
11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.
13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.
15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его снова перевели в следственный изолятор.