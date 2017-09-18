Российская сторона пообещала допустить сегодня к Грибу украинского консула

Российская сторона пообещала, что сегодня допустит к незаконно задержанному в России 19-летнему гражданину Украины Павлу Грибу украинского консула.

Об этом заявил его отец Игорь Гриб в эфире «112 Украина».

«Сегодня якобы уже российская сторона обещала допустить к Павлу наших консулов, и я ожидаю информации из России», - сказал он.

Отец Гриба отметил, что в настоящее время он не имеет информации о состоянии здоровья сына.

«В пятницу, как нам известно, его вывозили в какое-то медицинское учреждение - что там ему делали, мы не знаем, к сожалению», - добавил он.

Он также сообщил, что адвокат Павла пока не знает сути предъявленных ему обвинений.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец выехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу.

11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его снова перевели в следственный изолятор.