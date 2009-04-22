В Пенсионном фонде рассказали, какая у них дыра

В первом квартале 2009 года поступления в бюджет Пенсионного фонда составили 33,4 млрд. грн., общий объем расходов на выплаты пенсий - 40 млрд. грн. Таким образом дефицит Пенсионного фонда в І квартале составил 6,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ.

В частности, в январе-феврале собственные поступления ПФ составили 22,5 млрд. грн. (111% плановых показателей), что на 600 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, общий объем расходов на выплаты пенсий в январе-марте т.г. составил 40 млрд. грн., что на 6,7 млрд. грн. больше, чем в январе-марте 2008 года.

По состоянию на 1 апреля 2009 года средний размер пенсии составлял 912,81 грн., что на 135 грн. больше, чем на 1 апреля прошлого года.

А.ЗАРУДНЫЙ отметил, что по итогам первого квартала Пенсионный фонд обеспечил своевременные выплаты всех пенсионных обязательств государства. Основными проблемами по наполнению бюджета фонда он назвал увеличение количества случаев выплаты зарплат «в конвертах».

Как сообщал УНИАН, по итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Согласно постановлению Кабинета Министров (№235 от 11 марта 2009 г.) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год», покрытие дефицита в бюджете фонда на выплату пенсий будет осуществлено за счет средств государственного бюджета.