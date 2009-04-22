КС готовится «продлить» полномочия Ющенко на 3 месяца?

Ситуация с досрочными выборами парламента и сроком президентских выборов приближается к развязке, пишет “Сегодня” . По данным издания, Конституционный суд склоняется к тому, чтобы признать незаконным постановление Верховной Радой о назначении даты президентских выборов на 25 октября.

Ссылаясь на собственный источник в Секретариате Президента, издание пишет: «На прошлой неделе в четверг глава Конституционного суда Андрей Стрижак приезжал на Банковую, чтобы проинформировать президента о предстоящих решениях. Скорее всего, КС постановит, что президентские выборы должны пройти 17 января».

В то же время решение КС по запросу Виктора Ющенко относительно того, обязана ли новая коалиция вносить представление на премьера, скорее всего будет отрицательным. «Сегодня» напоминает, что положительное решение дало бы Президенту законные основания для подписания указа о досрочном роспуске Верховной Рады.