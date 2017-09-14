Порошенко 19 сентября в Нью-Йорке встретится с Туском

Президент Украины Петр Порошенко 19 сентября в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая открылась 12 сентября в Нью-Йорке (США), проведет встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая информация содержится в повестке дня участия Туска в заседании Генассамблеи ООН.

Встреча запланирована на 15.00 и продлится полчаса.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сформировал делегацию Украины для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 19 сентября начнется неделя высокого уровня.

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Президент анонсировал, что во время визита в США проведет переговоры с представителями Пентагона. Посол Украины в США Валерий Чалый уточнил, что планируется обсуждение с американской стороной результатов сотрудничества.

«Мы работаем над тем, чтобы использовать визит президента страны в Нью-Йорк для того, чтобы также обсудить с американской стороной результаты нашего сотрудничества, особенно те, что достигнуты после июня - визита президента Порошенко в США. Вы видели, что есть очень неплохие результаты как с точки зрения контактов - и приезд генерала Мэттиса в Украине на парад и для переговоров, и сотрудничество в энергетической сфере.., и много других вещей, в том числе инвестиционные проекты. Поэтому есть что обсудить», - сказал Чалый.