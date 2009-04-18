Литвин: на указ Президента никто не обратит внимания

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выражает сомнение, что политические силы станут выполнять возможный указ Президента Украины о досрочных парламентских выборах в условиях реального изменения конфигурации коалиции.

Об этом он заявил 17 апреля вечером в эфире программы «Свобода на Интере», отвечая на вопрос, насколько вероятным является указ Президента о роспуске Верховной Рады.

По словам В.ЛИТВИНА, принять какое-либо решение очень просто, но при этом нужно просчитать на 2-3 шага наперед результаты принятия этого решения.

«Я убежден, что любой указ Президента при нынешних обстоятельствах, особенно при гипотетическом, но вполне реальном изменении конфигурации, он будет просто нереален. На него просто никто не будет обращать внимания. А это уже будет означать окончательное поражение», - сказал председатель ВР.