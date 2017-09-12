Штаб АТО поддержал действия пограничников во время прорыва Саакашвили и Ко через границу

Руководство и личный состав антитеррористической операции выражает обеспокоенность и поддерживает действия украинских пограничников во время массового незаконного пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска «Шегини».

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Тот факт, что пограничники не поддались на сознательные провокации и не применили оружие во время этого недопустимого случая, вызывает только уважение к защитникам наших границ. Ведь пункты пропуска на границе с ЕС это не место для политического и силового противостояния», - отметили в штабе АТО.

Решение Государственной пограничной службы Украины в пределах компетенции составить материалы административного характера о нарушении государственной границы Украины и идентификация лиц, совершивших это, вполне оправданы, заявили в штабе и добавили, что надежная охрана государственной границы остается первоочередным вопросом.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября экс-президенту Грузии, бывшему председателю Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

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По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

11 сентября председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о необходимости установления организаторов прорыва через пункт пропуска «Шегини».

«Если квалифицировать те события, которые состоялись на государственной границе непосредственно в автомобильном пункте пропуска «Шегини», прежде всего это статья 204-1 Административного кодекса Украины - незаконное пересечение государственной границы. Согласно этой статье, санкции по решению суда - штраф от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. грн или 15 суток административного ареста», - заявил он. По словам Цигикала, если рассматривать события с участием Саакашвили по Уголовному кодексу, то «мы видим здесь статью 332 - организация незаконных переправок».

«Что касается других статей - это 141 статья Уголовного кодекса Украины - препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины или других военных формирований, это уже более тяжкая статья, и мы понимаем, что здесь надо смотреть, кто непосредственно возглавлял эту акцию и отдавал соответствующие команды для массовых беспорядков в пунктах пропуска и на государственной границе», - добавил Цигикал.