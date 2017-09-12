Мой паспорт находится в кабинете у Порошенко - Саакашвили

Якобы украденный паспорт Саакашвили находится в кабинете у президента Украины. Об этом экс-глава одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил журналистам во Львове, видео встречи с представителями СМИ транслируется на его странице в Facebook.

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"Я не знаю, откуда они знают, что я Михеил Саакашвили, потому что у меня паспорта нет, потому что они украли. Но я признаю перед вами, перед миром, что я Михеил Саакашвили", - заявил он.

Также Саакашвили сказал: "Они незаконно украли паспорт, который, кстати, сейчас в кабинете Порошенко, и я знаю точно потому, что тот руководитель, который это сделал, сказал (об этом) другу".

"Они принесли президенту паспорт, который они украли из нашего автобуса", - добавил он, отметив, что сейчас не имеет больше никаких документов.

Напомним, во вторник утром в гостиницу "Леополис", где остановился Саакашвили, пришли полицейские и пограничники.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.

По словам политика, он путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины. Сначала планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались выехать в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права въезда в Украину.

После того Саакашвили принял решение ехать к границе на автобусе, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.