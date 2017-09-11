Чубаров назвал основания для экстрадиции Чийгоза в Украину

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил об основаниях для возможной экстрадиции в Украину незаконно осужденного оккупационной российской властью Ахтема Чийгоза.

Читайте такжеЗащита Чийгоза намерена обжаловать вынесенный ему приговор Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал на брифинге.

В частности, он обратил внимание, что, хотя полного текста приговора еще нет, «там четко указано на то, что осуждается Ахтем Чийгоз - гражданин Украины».

По его словам, было опасение, что оккупационная власть силой заставит Чийгоза принять российское гражданство, «как было в других случаях, скажем, с Хайсером Джемилевым, с другими украинскими политзаключенными, где оккупанты пытались насильно навязать российское собственно гражданство, чтобы им было легче потом расправляться с этими заключенными».

«В нашем случае с Ахтемом тоже такое происходило в течение 14 месяцев. Оккупационные власти настаивали, что он является гражданином России по их, собственно, этим нелепым законам, которые они приняли после незаконной аннексии Крыма. Затем некоторое время они его называли гражданином Российской Федерации и гражданином Украины. Чийгоз откровенно протестовал и сделал несколько публичных заявлений, и они дошли до международных площадок, и в приговоре он определен как гражданин Украины», - отметил Чубаров.

«Это позволяет нам говорить об экстрадиции Ахтема Чийгоза в соответствии с действующими между Украиной и Россией международными двусторонними договорами. И как только приговор окончательно вступит в силу, разумеется, одновременно с обращением в Европейский суд по правам человека уже украинское государство, и при нашем содействии... и при желании Ахтема Чийгоза, мы будем настаивать на его экстрадиции в Украину», - добавил председатель Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, сегодня так называемый «Верховный суд Крыма» осудил Чийгоза к восьми годам колонии. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «столкновений 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Чийгоза и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что дело Чийгоза является очередным приговором России, которая на самом высоком международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что будет поднимать вопрос осуждения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа в Совете Европы.