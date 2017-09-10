Несколько силовиков пострадали во время прорыва Саакашвили через границу - ГПСУ

Несколько бойцов Национальной полиции и Пограничной службы Украины получили телесные повреждения в результате сегодняшнего прорыва сторонников Михеила Саакашвили через границу с Польшей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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«Около 20.00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска «Шегини» устроила драку с представителями Национальной полиции и Пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были, в том числе и народные депутаты Украины», - говорится в сообщении.

Как рассказал УНИАН заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Украины Николай Гулевич, сегодня во время охраны общественного порядка возле пункта пропуска «Шегени», по предварительным данным, получили телесные повреждении более 10 правоохранителей: из них 5 - сотрудники патрульной полиции. 6 - бойцы полка полиции особого назначения.

У травмированных диагностированы закрытые травмы головы и грудной клетки. Им оказана медицинская помощь; на месте работает следственная группа.

Как сообщал УНИАН, сегодня экс-президенту Грузии таки удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.