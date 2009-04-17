В ПР говорят, что БЮТ мучил Ефремова и хочет сломать Литвина

Фракция Партии регионов требует, чтобы парламент рассмотрел вопрос о создании Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его акциями телеканала «Интер» лишь после соответствующего решения Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат, член регламентного комитета Николай КОМАР (фракция Партии регионов).

Он отметил, что «вчера целый день мучили ЕФРЕМОВА (председателя регламентного комитета А.ЕФРЕМОВА, который является депутатом от Партии регионов, – УНИАН).

Вместе с тем соответствующие документы относительно создания ВСК на рассмотрение регламентного комитета не поданы.

Н.КОМАР сообщил, что фракция Партии регионов блокирует парламентскую трибуну, поскольку БЮТ хочет «сломать ЛИТВИНА (председателя ВР Владимира ЛИТВИНА – УНИАН) и поставить без рассмотрения комитета проект постановления для голосования в сессионном зале». Он отметил, что это будет нарушением регламента ВР.

Н.КОМАР сообщил, что, в частности, в проекте постановления предлагается включить в состав комиссии Владимира НАКОНЕЧНОГО. По его словам, фракция не против этой кандидатуры, но В.НАКОНЕЧНЫЙ не может входить в ВСК по «Интеру», поскольку он является членом другой ВСК. Согласно законодательству, народный депутат имеет право быть членом лишь одной ВСК.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя регламентного комитета ВР Сергей САС (фракция БЮТ) сообщил, что Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента не рассматривал вопрос о создании ВСК по «Интеру», поскольку не получал доработанный проект постановления.

В то же время он отметил, что в этом случае нельзя говорить о нарушении регламента, поскольку у председателя ВР есть пять дней, чтобы направить зарегистрированные законопроекты для рассмотрения их комитетами.