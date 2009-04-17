Партия регионов заблокировала работу парламента
11:04, 17 апреля 2009Политика
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В ВР пока продолжается перерыв
Фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле трибуны и президиума ВР находятся около 20 «регионалов». Они перекрыли входную дверь в президиум стульями.
На данный момент причины блокирования не известны.
В ВР пока продолжается перерыв и проходит заседание лидеров фракций по вопросам повестки дня.
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