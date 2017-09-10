В МВД рассказали, будут ли задерживать Саакашвили за незаконное пересечение границы

Правоохранительные органы Украины будут реагировать в рамках закона на ситуацию с прорывом через пункт пропуска «Шегини» экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили вместе с украинскими политиками на территорию Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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«Полиция будет действовать исключительно в рамках закона», - заявил он, отвечая на вопрос, будет ли полиция задерживать Саакашвили в связи с незаконным пересечением госграницы.

Как сообщал УНИАН, сегодня Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».