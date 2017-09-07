Порошенко выступил в Раде с ежегодным посланием (видео)

Сегодня в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины выстает президент Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня пленарного заседания парламента после выступления главы государства предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов, связанных с судебной системой.

Читайте такжеПорошенко отреагировал на продление санкций: бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым для РФВ частности это президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства и других законодательных актов.

Также во втором чтении сегодня будет рассматриваться законопроект об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.

Среди прочего, парламентарии рассмотрят ряд законопроектов относительно государственной поддержки кинематографии.

ВР сегодня также рассмотрит вопрос об ответственности за преступления против военнослужащих, а также вопросы обеспечения военнослужащих жильем.