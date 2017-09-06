Украинская сторона в Минске настаивает на создании рабочей подгруппы насчет границы – Олифер

Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает настаивать на создании пятой рабочей подгруппы ТКГ по вопросам возвращения под контроль Украины государственной границы на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Остается актуальным вопрос формирования повестки дня работы политической подгруппы, где Украина предлагает обсуждать отмену указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластями ОРДЛО; отказ от установления т.н “границы”; восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей и создание рабочей подгруппы по границе", - отметила Олифер.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о необходимости создания пятой подгруппы по границе в рамках ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Но вывод российских войск и возвращение украинского контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы являются ключевыми элементами Минских договоренностей и мирного плана, которых мы будем добиваться. Мы будем поднимать вопросы по созданию пятой подгруппы по границе, поскольку нас очень беспокоит ситуация, когда представители СММ ОБСЕ не имеют доступа к этому участку границы", - сказал он.