Тимошенко с шампанским, ковер за 200 тысяч и экспозиция с флагом за миллион: как в Раде стартовал новый политический сезон (видео)

В новый сезон депутаты ступили по новому ковру за 200 тысяч гривен. В Верховной Раде среди первоочередных задач - доделать то, что не успели летом, а это - реформы: медицинская, пенсионная, судебная и образовательная.

Для легендарного флага Конституции, который все время "отдыхал" в кулуарах, нашли новое место, на виду. На Prozorro указана сумма такой экспозиции: она стоила 1 млн 300 тыс. грн.

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"Еще одно фото - случайное. С утреннего заседания фракции Батькивщина с шампанским. Пили за день рождения Сергея Соболева, поясняют коллеги. А он весь погрузился в работу", - говорится в сюжете.

Саму же сессию Рады открыли хоровым исполнением гимна и поздравительными речами руководства.

А вот рассматривая законопроект о реформе образования, депутаты спорили, на каком языке обучать детей.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября год начался новый политический сезон в Верховной Раде - народные избранники собрались на открытие седьмой сессии Верховной Рады VIII созыва, также депутаты во втором чтении приняли законопроект об образовании.