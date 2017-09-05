Сегодня открывается новая сессия Верховной Рады (событие завершено)
После двух месяцев каникул нардепы в первую очередь будут рассматривать законопроекты, касающиеся реформ.
Сегодня начинается новый политический сезон в Верховной Раде - народные избранники соберутся на открытие седьмой сессии Верховной Рады VIII созыва, также депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект об образовании.
Читайте такжеОсень "под знаком реформ": Парубий назвал ключевые законопроекты новой сессии ВРКак передает корреспондент УНИАН, первым делом парламент рассмотрит повестку дня седьмой сессии.
Затем депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно территорий с особым режимом вещания.
Кроме того, сегодня в повторном втором чтении будет рассматриваться законопроект относительно основных принципов обеспечения кибербезопасности Украины.
Среди прочего, в частности, депутаты также рассмотрят проекты постановлений, касающиеся назначения парламентских премий и стипендий молодым ученым.
Также будет рассматриваться ряд законопроектов, касающихся государственной поддержки кинематографа в Украине.