Сегодня открывается новая сессия Верховной Рады (событие завершено)

Сегодня начинается новый политический сезон в Верховной Раде - народные избранники соберутся на открытие седьмой сессии Верховной Рады VIII созыва, также депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект об образовании.

Читайте такжеОсень "под знаком реформ": Парубий назвал ключевые законопроекты новой сессии ВРКак передает корреспондент УНИАН, первым делом парламент рассмотрит повестку дня седьмой сессии.

Затем депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно территорий с особым режимом вещания.

Кроме того, сегодня в повторном втором чтении будет рассматриваться законопроект относительно основных принципов обеспечения кибербезопасности Украины.

Среди прочего, в частности, депутаты также рассмотрят проекты постановлений, касающиеся назначения парламентских премий и стипендий молодым ученым.

Также будет рассматриваться ряд законопроектов, касающихся государственной поддержки кинематографа в Украине.