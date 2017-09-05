Глава Высшего административного суда Нечитайло уволен с должности

Высший совет правосудия (ВСП) отправил в отставку главу Высшего административного суда Украины (ВАСУ) Александра Нечитайло. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ВCП Оксана Лысенко.

Читайте такжеВ ВАСУ считают, что переаттестация – это "месть" судебной системе"Высший совет правосудия уволил в отставку главу Высшего административного суда Украины А. Нечитайло. Сегодня проходит заседание ВСП", - написала она.

Нечитайло был назначен на должность председателя ВАСУ 16 июня 2014 года. Новый председатель Высшего административного суда пообещал на новой должности очистить ВАСУ от коррупции.