Глава Высшего административного суда Нечитайло уволен с должности
15:37, 05 сентября 2017Политика
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В отставку его отправил Высший совет правосудия.
Эту должность он занимал с 2014 года \ Фото УНИАН
Высший совет правосудия (ВСП) отправил в отставку главу Высшего административного суда Украины (ВАСУ) Александра Нечитайло. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ВCП Оксана Лысенко.
Читайте такжеВ ВАСУ считают, что переаттестация – это "месть" судебной системе"Высший совет правосудия уволил в отставку главу Высшего административного суда Украины А. Нечитайло. Сегодня проходит заседание ВСП", - написала она.
Нечитайло был назначен на должность председателя ВАСУ 16 июня 2014 года. Новый председатель Высшего административного суда пообещал на новой должности очистить ВАСУ от коррупции.
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