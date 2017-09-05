Слова Путина об атаках на другие зоны конфликта являются прямым шантажом США и угрозой Киеву войной – нардеп

Заявление президента РФ Владимира Путина об активизации террористов «ДНР» и «ЛНР» в случае предоставления Соединенными Штатами Америки оружия Украине является шантажом США и угрозой Украине войной.

Такое мнение в Facebook высказала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

По ее убеждению, такие угрозы Путина должны встретить жесткую реакцию международного сообщества.

"Руководитель РФ этим заявлением официально подтвердил тезисы украинской стороны: полный контроль Кремлем и руководство террористическими организациями «ЛНР», «ДНР», поставки им оружия, планирование и управление подрывной деятельностью против суверенного государства Украина. Откровенность президента РФ должна стать основанием для усиления экономического и политического давления на Москву", - считает Фриз.

По ее словам, "боевики самопровозглашенных марионеточных "республик" сегодня не имеют необходимых ресурсов и потенциала для самостоятельного наступления".

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"Единственным сценарием, позволяющим рассматривать расширение оккупированных территорий, является российское вторжение", - подчеркнула Фриз.

По ее убеждению, такие заявления Путина не могут оставаться незамеченными в Европе.

Депутат убеждена, что Украина в ООН должна инициировать слушания и расследование на тему поддержки Россией международного терроризма.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что в случае поставки Соединенными Штатами оружия в Украину, российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».

«Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как поступят провозглашенные республики. Возможно, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», - сказал Путин.