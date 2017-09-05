Глава Киевской области назвал цифры масштабных хищений областного бюджета

Глава Киевской обладминистрации Александр Горган заявил о фактах хищения сотен миллионов гривень бюджетных средств, которые были обнаружены в результате масштабной проверки процесса ремонта и стоительства объектов инфраструктуры Киевской области. Об этом губернатор Киевской области Александр Горган написал на своей странице Facebook.

"Наступление на коррупционные схемы, которое Киевская областная администрация развернула совместно с силовыми органами, вызвало агрессивную реакцию коррупционеров, которые бросают все ресурсы на то, чтобы защитить свои коррупционные схемы. Коррупция довела область до катастрофы: ужасное состояние дорог, отсутствие достойных больниц, школ и детских садов", - сообщил Александр Горган.

"Мы только что закончили масштабную проверку всех объектов области, на ремонт и строительство которых тратились бюджетные средства. Результаты обнаружили колоссальные хищения сотен миллионов гривен. Приведу несколько примеров: на ремонт больницы в Дымере потрачено 9 млн гривен, на ремонт детского сада в селе Дружняя Бородянского района - 8 млн. 16 млн гривен выделено на ремонт парка в Броварах, а на капитальный ремонт школы в Березани пошло 3 млн гривен. Работы на этих объектах не выполнены, а деньги цинично украдены. И это только четыре объекта с сотен, которые мы проверили. Люди не получили важнейших элементов инфраструктуры том, что кто-то захотел на этом нажиться. Больше такого быть не должно", - подчеркнул он.

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Горган отметил, что именно такое положение вещей заставил принять решение в корне изменить принцип распределения областного бюджета.

"Для того чтобы люди имели достойные больницы, школы, детские сады и нормальные дороги, областная администрация будет настаивать, чтобы бюджетные средства не осваивались на областном уровне, а передавались в села и города области. Именно мэры и сельские головы смогут эффективнее распределять ресурсы, направив их на нужды людей. Деньги должны осваиваться на местах общинами Киевщины", - написал губернатор.

Он отмечает, что власти области совместно с общинами должны формировать стратегическое видение развития Киевской области, а практическая реализация этого видения происходить на местах.

"Только системной работой можно достичь перемен к лучшему. Для того чтобы происходили реальные изменения, а не имитация реформ, мы должны действовать решительно. И поэтому мы не собираемся останавливаться, а будем усиливать наступление на коррупцию. По всем хищениями стоят конкретные люди, и они должны ответить перед законом. Этим вопросом займутся компетентные органы. Только сила закона обеспечит развитие Киевщины", - резюмировал Александр Горган.