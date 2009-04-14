Верховная Рада провалила рассмотрение законов по сотрудничеству с МВФ

В 12.00 в Верховной Раде Украины начнется заседание Согласительного совета относительно законопроектов, которые направлены на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после обсуждения ситуации, сложившейся в связи с отказом депутатов включить эти законопроекты в повестку дня.

В.ЛИТВИН отметил, что парламент вернется к рассмотрению этих законопроектов, если будет найдено необходимое количество голосов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

За включение данных законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, но фракция НУ-НС голосовала лишь частично. Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение данных законопроектов в повестку дня.