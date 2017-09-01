Гройсман назвал вступление в силу Соглашения об ассоциации новой вехой пути в ЕС

С сегодняшнего дня, 1 сентября, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступает в силу. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с этим событием.

«Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это – чрезвычайно важный этап двусторонних отношений», – написал премьер на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже более полтора года действует экономическая часть Соглашения относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

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«Рад отметить, что за это время ЕС стал главный торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: в настоящее время торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $9,4 млрд», – сообщил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, полностью вступает в силу.